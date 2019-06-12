Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmak istiyor ancak bir yandan da ekonomik sorunlar ve FFP ile boğuşuyor. Transfer için oyuncu satması gereken Sarı- Lacivertliler’e bu sıkıntılı dönemde adeta piyango vurdu. İtalya'dan Jailson'a 12 milyon Euro'luk teklif olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Fenerbahçe'de diğer transferler içinde çalışmalar sürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve detaylar...

FENERBAHÇE'YE JAILSON PİYANGOSU

Lazio’ya yakınlığıyla bilinen Lalaziosiamonoi.it’in ‘özel haberi’ne göre Mavi-Beyazlılar, Jailson’a kancayı taktı. Lazio, uzun süredir Eljif Elmas’ı takip ediyordu. Lazio, Makedon oyuncunun transferinde istediğini elde edemedi. Ancak Elmas’ı izlerken Sarı- Lacivertliler’in Sambacı’sı da İtalyanlar’ın beğenisini kazandı.

‘Güçlü, markajcı’

Habere göre Badelj ile yolları ayırmaya hazırlanan başkent ekibi, Fenerbahçe’ye 12 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Sarı- Lacivertliler için bu rakamın ‘reddedilemeyecek kadar iyi’ olduğu yorumu yapıldı. Jailson ile ilgili hazırlanan tanıtım yazısında ise oyuncunun fiziksel anlamda güçlü, markaj yeteneğinin üst düzeyde ve hava toplarındaki hakimiyetinin etkili olduğu belirtildi.

Bütçe iyice rahatlayacak

UEFA Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi, bu ay sonunda Fenerbahçe’nin FFP anlaşmasıyla ilgili kararını açıklayacak. Sarı-Lacivertliler’e ceza gelmese bile ‘sattığın kadar al’ kuralının devam etmesi bekleniyor. Eljif Elmas için Atletico Madrid ile 14 milyon Euro’ya el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Jailson’u da 12 milyon Euro’ya satabilirse, 26 milyon Euro gibi bir iyi sayılabilecek transfer bütçesine sahip olacak. Şampiyonluk kadrosunun kurulması konusunda yönetimin eli güçlenecek.

ALEKSANDAR KOLAROV'DA SON DAKİKA!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertliler, hem Kolarov hem de İtalyan ekibiyle görüşerek transfer için çıkan pürüzleri giderdi. İş artık imzaya kaldı. Sol bekin yanı sıra sol kanat ve stoperde de görev yapabilen 33 yaşındaki Sırp oyuncunun sözleşmesi 1 sene sonra bitiyor. Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.

Kruse karar aşamasında

Fenerbahçe'nin 2 yıllık teklif yaptığı Max Kruse'de sona gelindi. Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli ile görüşme yapan ve 2 yıllık resmi teklif alan Alman santrfor, kararını tatil sonrası vereceğini yönetime iletti. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 32 maçta 11 gol, 10 asist kaydetti.

FENERBAHÇE KRUSE'DAN HABER BEKLİYOR!

Transfer için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Kulübü’nün, Werder Bremen ile yola devam etmeyeceği daha önce belli olan ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki golcü Max Kruse’den haber beklediği öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezon Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen formasıyla 36 karşılaşmada forma giyen başarılı futbolcu, fileleri 12 kez havalandırırken, 13 de asist yaptı.

Sarı laciverli kulüpte bununla birlikte Ljubomir Fejsa için gelişmeler yaşandı. Benficalı orta saha oyuncusu Fejsa’nın transferinin, oyuncunun maliyeti sebebiyle zora girdiği ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ın da gündeminde. (Hürriyet)

HASAN ALİ FENERBAHÇE'DE KALIYOR

Son dönemdeki performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Hasan Ali Kaldırım’ın takımda kalması bekleniyor.

Bunda teknik heyetin raporu etkili oldu. Mevcut finansal şartlarda bu bölgeyi doldurmanın zor olduğu vurgusu yapıldı. Çok üst düzey bir teklif olmadığı sürece tecrübeli sol bekin takımda kalmasına karar verildi.

Hasan da en azından bir yıl daha sarı-lacivertli takımda oynamayı planlıyor. 30 yaşındaki yıldızın adı son olarak West Ham ile geçmişti.(Milliyet)

NAPOLI ELJIF ELMAS İÇİN FİYAT YÜKSELTTİ!

Fenerbahçeli Eljif Elmas İtalya'da manşetlerden inmiyor. Corriere dello Sport, Napoli'nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldıza tam sayfa ayırdı. Gazete Elmas'ı uzun zamandır takibine alan Napoli scoutlarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye verdiği raporda Eljif Elmas'ın takımın yeni Marek Hamsik'i olabileceğine vurgu yaptığına dikkat çekti. 12 yıl formasını giydiği Napoli de kaptanlığa kadar yükselen ve geçen sezonun devre arasında Çin'in Yifang kulübüne transfer olan Hamsik'in yerine genç bir yıldız adayı arayan İtalyan kulübü, F.Bahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Gazete, F.Bahçe'nin 15 milyon Euro isteğinin Napoli tarafından makul bulunduğunu da okuyucularına duyurdu. Transfer raporunda adının yanına "yüksek profilli" notu düşülen Eljif Elmas'ın transferi için sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin, "Ancelotti'ye mutlaka transfer etmeliyiz" dediği de belirtildi.

Hamsik ne yapmıştı?

1987 Slovakya doğumlu olan Marek Hamsik, 2007 yılında 20 yaşındayken transfer olduğu Napoli'de 12 yıl forma giydi. 520 maça çıkarken 121 gol atıp 109 asist yaptı. (Sabah)

FEJSA KONTROLE BEKLENİYOR

Sırp orta saha oyuncusu, milli maçların ardından Sırbistan’dan ayrıldı. Fejsa’nın Portekiz’e geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu için Benfica ile anlaşma sağlamıştı. Fejsa’nın önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Kariyerinde ciddi sakatlıkları bulunan 30 yaşındaki futbolcunun detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi. Bir sorun çıkmazsa, Fejsa ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

ERTEN ERSU'YA SÖZLEŞME JESTİ

Fenerbahçe altyapısından yetişen Erten, geride kalan sezonda çarpraz bağlarının kopmasıyla ciddi bir sakatlık yaşadı.

Sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi için Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada yeni kontrat imzalayacaklarını söylemişti.

Başkan, sözünü tuttu. Henüz sahalara dönemeyen Erten Ersu’nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. 2013’ten beri A takım kadrosunda bulunan Erten, 2016- 17 sezonunda Gaziantep’e kiralanmıştı.



