Fenerbahçe'de son dakika! Kameni gönderiliyor

Fenerbahçe'de kadroya giremeyen ve takımdan gönderilmesi gündemde olan kaleci Carlos Kameni'nin sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi.

15 Ocak 2019, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika! Kameni gönderiliyor

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. CamerounWeb sitesinin haberine göre, Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Carlos Kameni, sarı-lacivertlilerle olan kontratını feshetti ve serbest statüye geçti.

Haberin detayında fiziksel bir problemi ya da sakatlığı olmadığı söylenen Kameni'nin, bu kararı almasındaki baş neden olarak ülkesinin milli takımında oynamak istemesi gösterildi.

Carlos Kameni, Kamerun milli takımının 2019 Afrika Uluslar Kupası grup eleme maçlarında ve sonrasında yer almak için düzenli forma giyebileceği bir kulüp arıyor.

34 yaşındaki file bekçisi yıllık 2.2 milyon euro garanti ücret kazanıyordu. 

(Hürriyet)

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