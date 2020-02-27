Fenerbahçe, Galatasaray maçından ağır hasarlı çıktı. İsla sarı kart, Deniz Türüç ise kırmızı kart cezalısı. Ayrıca Ozan Tufan da tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Hafta sonunda Antalyaspor’a konuk olacak Sarı-Lacivertliler’de ilk 11’de taşlar yerinden oynayacak. Ersun Yanal’ın hatalarıyla takımı yakan Jailson inadından vazgeçip, artık Falette’e şans tanıması bekleniyor. İsla’nın yerine Dirar ya da Murat Sağlam, savunmanın sağında görev yapacak.

Tolga Ciğerci’nin Antalya’da Gustavo’nun yanına orta sahaya geçme ihtimali yüksek. Derbide sonradan oyuna girip iki müthiş şutla heyecan yaratan Mehmet Ekici bu kez 11’de görev yapabilir. Ekici’nin oynaması halinde forvet arkasına geçmesi, Kruse’nin de sola kayması muhtemel. Dirar’ın sağ beke geçmesi halinde onun da önünde Ferdi Kadıoğlu’na şans doğacak.

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