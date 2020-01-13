Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı kadrosu belli oldu. Takımdan ayrılacağı gündemde olan Adil Rami, Alper Potuk ve Mehmet Ekici de kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu...

Altay, Harun Tekin, Erten, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç

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