Ali Koç’un forvet için 1 numaralı hayali olan Moussa Dembele konusunda somut gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak Sarı Lacivertliler’den yetkililer Fransa’ya giderek Fransız yıldız ve menaceriyle temas kurmuştu. Fenerbahçe ile ilgili yaptığı araştırmalarda son derece olumlu bilgiler alan Dembele, Kanarya’ya yeşil ışık yaktı. Fenerbahçeli yetkililer Fransa’da görüşmeleri sürdürürken, bu kez Lyon’dan bir grup İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho Pernambucano, yanında çalıştığı bir menacerle birlikte önümüzdeki günlerde soluğu Türkiye’de alacak.









22 milyon euro’ya aldılar

Juninho Pernambuacno’nun hedefinde Fenerbahçe’nin iki yıldızı, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan var. Lyon’un lige kötü başlangıç yapıp, dün de Angers’e 3-0 kaybetmesi sonrası transfer çalışmalarına hız verildi. Juninho, Pelkas ve Ozan’a bir an önce imza attırmak istiyor. Brezilyalı futbol adamı, Moussa Dembele’ye karşılık bu ikilinin yanı sıra bir miktar para talep edecek. Lyon, 2018’de yıldız forvet için 22 milyon Euro bonservis ödemişti. Fenerbahçe ise Pelkas ve Ozan’ı vermeye sıcak bakıyor ancak ekstra bir ödeme yapmak istemiyor.

Pereira beklemede

İstanbul’daki pazarlıkların kıran kırana geçmesi bekleniyor. Ali Koç’un bu görüşmelere bizzat katılacağı öğrenildi. Vitor Pereira ise bir an önce yeni golcüsü Dembele’ye kavuşmanın hayalini kuruyor. Bu transferle ilgili bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.









Ayakta kalan tek isimdi

Editörümüz Arda Erol, Angers-Lyon maçında 90 dakika süre alan Dembele’yi yorumladı:

Lyon, Peter Bosz yönetiminde yeni bir yapılanmaya gitti. Takımın geliştirmesi gereken birçok nokta var. Özellikle savunmada çok sıkıntı yaşıyorlar. Angers gibi ligin orta kalite sayılabilecek bir takımı karşısında bile defansa çok zorlandılar. Bu durum, takımın hücuma çıkışlarına da olumsuz yansıyor. Dembele, solunda İslam Slimani, sağında ise Ekambi ile oynadı. Arkasında ise Aouar, Paqueta ve Guimaraes gibi yaratıcı yönü güçlü oyuncular var. Buna rağmen Lyon organize atak geliştiremedi,

Dembele 90 dakika sahada kalsa da istediği pasları alamadı, sadece 36 kez topla buluşabildi. Lyon’un kaleyi bulan 3 şutundan 2’si golcü oyuncudan geldi. Dembele, tam 14 ikili mücadeleye girdi ve 7’sini kazandı, 3 top kapıp, 2 atak uzaklaştırdı. Lyon, dün 3-0 kaybettiği Angers maçında tam anlamıyla dağıldı. Buna rağmen Dembele, ayakta kalan belki de tek isimdi.