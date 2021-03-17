Fenerbahçe’de teknik adam konusunda hareketli günler yaşanıyor. Gençlerbirliği yenilgisi, Erol Bulut’un kredisini tüketti. 46 yaşındaki çalıştırıcının bileti kesildi. Sadece, yolların Beşiktaş derbisinden önce mi yoksa sonra mı ayrılması konusunda karar verilmedi. Diğer yandan teknik adam adayları da belirlendi. Okan Buruk, Zlatko Dalic, Arsene Wenger ve Zico’nun ardından gündeme gelen son isim Joachim Löw oldu. Dünyaca ünlü teknik adam, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı’nı bırakacağını açıklamıştı.

Dünya Kupası’nı kazandı

Sarı-Lacivertliler’de yönetimin büyük bölümü, artık takımın uluslararası çapta, kendini kanıtlamış bir isme emanet edilmesi gerektiği görüşünde. Başkan Ali Koç da bu fikre sıcak bakıyor. 3 senelik başkanlık döneminde bir türlü beklediği başarıyı yakalayamayan Koç, Fenerbahçe’nin başına tartışma yaratmayacak bir ismi getirmek istiyor. Löw’ün daha önce Fenerbahçe’de çalışmış olması, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanmış olması, dünyaca ünlü teknik adamın isminin ön plana çıkmasını sağladı.









Şimdi gelmesi zor

Löw’ün EURO 2020 öncesi gelmesi imkansız gibi görünüyor. Almanya Futbol Federasyonu’nun, 61 yaşındaki çalıştırıcıya sezon sonuna kadar Fenerbahçe ve Milli Takımı’ı birlikte çalıştırması konusunda izin vermesi beklenmiyor. Bu nedenle Löw ile anlaşma sağlanması halinde, sezon sonuna kadar takımı başka birine emanet etmek gerekecek. Emre Belözoğlu her ne kadar istemese de ilk teklif yine de kendisine yapılacak. Kabul etmemesi halinde ise geçen sezonun son bölümünde olduğu gibi Fenerbahçe Akademi Koordinatörü Tahir Karapınar ismi gündeme gelebilir.

Mesut’a büyük destek vermişti

Joachim Löw, 2009’da ilk kez Almanya Milli Takımı’nın formasını giyen Mesut Özil’in yıllarca hocalığını yaptı. Löw, yıldız futbolcu için, “Almanya’nın son 20-30 yılda yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri. Teknik dehası çok yüksek. Topu ayağına alır almaz ilk hareketi ileri, kaleye doğru oluyor. Bu özelliği çok hoşuma gidiyor” ifadelerini kullanmıştı. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın, İngiltere’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi nedeniyle Almanya’da ırkçılığa varan saldırılara maruz kalması üzerine de Löw, iki öğrencisine sahip çıkmış, Der Spiegel’e yaptığı açıklamada, “Mesut ve İlkay’ı uzun zamandır tanıyorum. İkisi de Almanya’ya ait değerleri benimsemiş insanlar. Bu benim için çok önemli. Almanya’ya çok iyi uyum sağlamış durumdalar. Bunun güvencesini verebilirim” demişti.

17 yıldır Milli Takım’da

Joachim Löw, Stuttgart, Fenerbahçe, Karlsruhe, Adanaspor, FC Tirol ve Austria Wien’i çalıştırdıktan sonra 2004 yılında Almanya Milli Takımı’nda Jürgen Klinsmann’ın yardımcısı olmuştu. Klinmsann’ın milli takımdan ayrıldığı 2009’dan beri de Almanya’yı çalıştırıyor. 61 yaşındaki çalıştırıcı, Panzerler’in başında 2014 Dünya Kupası’nı kazanırken, 2017’de de Konfederasyon Kupası’nda mutlu sona ulaşmıştı. Löw ayrıca 1996-97’de Stuttgart’la Almanya Kupası’nı almış, 2001-02’de ise Tirol Innsbruck ile Avusturya şampiyonluğuna ulaşmıştı.











