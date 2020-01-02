Son dakika transfer haberi... Sportif direktör Damien Comolli’nin çocukluğundan beri tanıdığı ve çok beğendiği Hatem Ben Arfa’nın adı yeniden Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başladı. Fenerbahçe’nin bu transfer dönemindeki hedeflerinden biri, hücumun birçok bölgesinde oynayabilen, skorer yönü güçlü bir oyuncuyu kadroya katmak. Bir başka Fransız yıldız Dimitri Payet ile ilgilenen Kanarya’nın Ben Arfa için de harekete geçtiği kaydedildi. Foot Mercato internet sitesi, Sarı-Lacivertliler’in ilk teması kurduğunu yazdı. Haberde, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncunun menaceriyle görüşme yapılıp şartlarının sorulduğu belirtildi. Ben Arfa’nın önceliğinin daha önce hiç oynamadığı İspanya’da kariyerini sürdürmek olduğu ancak bu ülkeden teklif almadığı kaydedildi.

Fransa Kupası’nı kazandı

Ben Arfa, geçtiğimiz sezonu Rennes’de geçirdi. Başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 41 maçta 9 gol kaydedip 6 asist yaptı. Takımının Fransa Kupası’nı kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Bu sezonun ilk yarısında ise boşta kaldığı için oynamadı. Comolli, yakından tanıdığı 32 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe’ye kazandırmayı çok istiyor.

Comolli sezon başında Ben Arfa için ne demişti?

“Hatem Ben Arfa’yı 14 yaşından beri tanıyorum. Onunla aramızda çok uzun bir hikaye var. Şu anda bir 10 numaraya sahibiz, Miha Zajc. Empoli’den aldık ve çok iyi. Bilemiyorum... Hatem Ben Arfa çok beğendiğim ve yeteneklerine inandığım, güvendiğim bir futbolcu. Ben Arfa’yı Fenerbahçe’ye yakıştırıyorum.”