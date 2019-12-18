Fenerbahçe'de son dakika Guilherme gelişmesi
Son dakika haberi: Sergen Yalçın Ocak’ta 3 büyüklerden birine gitme ihtimali olan Brezilyalı orta sahanın yerini Mehmet Ekici ile doldurmak istiyor. Ekici teklife sıcak bakarsa Yeni Malatyaspor, Guilherme’yi takasta kullanmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın 28 yaşındaki oyuncu için gelecek sezon sonunda ödemesi gereken 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu talep edeceği, karşılığında da Fenerbahçe’den bedelsiz olarak Mehmet Ekici’yi almayı hedeflediği öğrenildi.
Transferin gözdesi Guilherme'de son dakika gelişmesi... Yeni Malatyaspor formasıyla harika bir sezon geçiren Guilherme ve Fenerbahçe’de kadro dışında kalan Mehmet Ekici’nin kaderleri devre arasında değişebilir. Sergen Yalçın, Ocak’ta 3 büyüklerden birine gitme ihtimali oldukça yüksek olan oyuncusunun yerini doldurmak adına rotayı Ekici’ye çevirdi. Düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Ekici’nin teklife sıcak bakması durumunda Fenerbahçe ile masaya oturulacak.
Fenerbahçe sıcak bakıyor!
Gelecek sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan ve 3 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro istediği konuşulan Malatya’nın, Kanarya’ya, “3 milyon Euro’ya Guilherme’yi size verelim, biz de bonservissiz Ekici’yi alalım” teklifini ileteceği öğrenildi.
Fener’in de yıllık 2.5 milyon Euro kazanan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici’ye karşılık Guilherme’yi transfer etme fikrine sıcak baktığı bildirildi.
Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL