Transferin gözdesi Guilherme'de son dakika gelişmesi... Yeni Malatyaspor formasıyla harika bir sezon geçiren Guilherme ve Fenerbahçe’de kadro dışında kalan Mehmet Ekici’nin kaderleri devre arasında değişebilir. Sergen Yalçın, Ocak’ta 3 büyüklerden birine gitme ihtimali oldukça yüksek olan oyuncusunun yerini doldurmak adına rotayı Ekici’ye çevirdi. Düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Ekici’nin teklife sıcak bakması durumunda Fenerbahçe ile masaya oturulacak.

Fenerbahçe sıcak bakıyor!

Gelecek sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan ve 3 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro istediği konuşulan Malatya’nın, Kanarya’ya, “3 milyon Euro’ya Guilherme’yi size verelim, biz de bonservissiz Ekici’yi alalım” teklifini ileteceği öğrenildi.

Fener’in de yıllık 2.5 milyon Euro kazanan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici’ye karşılık Guilherme’yi transfer etme fikrine sıcak baktığı bildirildi.

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL



