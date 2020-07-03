Fenerbahçe, Göztepe karşısına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci’nin sakatlıkları bulunuyor. Garry Rodrigues ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertliler’de son taktik çalışmada, Göztepe karşısında sahaya sürülmesi planlanan 11 denendi. Buna göre, Kayserispor ve Yeni Malatya maçlarında sonradan oyuna girip takımını ipten alan Emre Belözoğlu’nun yine yedek soyunması bekleniyor. Orta sahada Gustavo ve Ozan ikilisinin önünde Miha Zajc, kanatlarda ise Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç’ün forma giyme ihtimali yüksek.

Falette tamamen iyileşti

Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatya mücadelesini kaçıran Simon Falette de ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor. Gineli stoperin tamamen iyileştiği öğrenildi. Falette, takımla birlikte çalıştığı antrenmanlarda hiçbir sorun yaşamadan idmanı bitirdi.

Fenerbahçe'nin Göztepe maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Deniz, Zajc, Ferdi, Muriç