Ersun Yanal'la 3 Mart'ta oynanan Trabzonspor kupa maçından sonra yollarını ayıran Fenerbahçe, o günden bu yana teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden Marc Wilmots, geleceği adına önemli bir karar verdi. Belçika basınından Voetbal24'e göre Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler nedeniyle reddetti.

GÖRÜŞMELERDE ARTIK SONA YAKLAŞILDI

Geçmişte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi. Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.

2012-16 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nı çalıştıran Wilmots, sonrasında Fildişi Sahili ve İran Milli Takımlarında kısa süreli görev aldı. 4 Aralık'tan bu yana boşta.