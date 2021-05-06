Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Yeni sezonun kadro planlaması hakkında düşüncelerini dile getiren genç hoca bu kez 'sil baştan' istemiyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon için planları ve gelecek gidecek oyunculara dair tüm detaylar...

ÇOK İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKABİLİR

Az ama kaliteli dokunuşlarla ortaya çok iyi bir takımın çıkabileceğini belirten Emre Belözoğlu'na göre, ilk 11'e 1 forvet, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu transfer edilmesi gerekiyor.

EN BÜYÜK REVİZYON FORVET HATTINDA

Başarılı hoca ayrıca Gustavo ve Gökhan Gönül'ün ayrılması halinde 1 ön libero ve 1 sağ bek alınması yönünde görüş bildirdi. Emre Belözoğlu en büyük revizyonu ise forvette düşünüyor.

4 YILDIZIN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Sözleşmesi süren Samatta, Ademi, Cisse ve Thiam'ın gönderilmesi gerektiğini ifade eden genç teknik adamın, "Marega mutlaka alınmalı. Ayrıca 1 de yerli forvet lazım" dediği belirlendi. (Takvim)