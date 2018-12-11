Akhisar deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen ve futbolcularla birlikte en çok eleştirilen isim olan Comolli, Samandıra'da bugünkü idmanı takip ediyor.

"Sorumlu sensin" mesajı

Yöneticilerden kimsenin tesislerde bulunmaması dikkat çekerken, başkan ALi Koç adeta bu görüntüyle Comolli'ye "Sorumlu sensin, gidişatı sen düzelt" mesajı veriyor.

Koeman görevinin başında!

Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ve yardımcısının yönettiği antrenmanda Akhisar maçında sahada olan futbolcular salonda çalışıyor.

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Trnava deplasmanına eksiklerle gidiliyor

Öte yandan perşembe akşamı Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda bulunmayan Mehmet Ekici, Roberto Soldado ve Berke Özer'in yanında sakatlıkları bulunan Valbuena ile Frey oynamayacak, durumu henüz netleşmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın sahada olamsı da zor gözüküyor. Ligde cezası bulunan Jailson ise 11'de başlayacak.

Başkan takıma tepkili!

Başkan Ali Koç'un ise Ersun Yanal ile görüşmelere devam etmek ve pürüzleri gidermek için Trnava deplasmanına gitmesi beklenmiyor. Ali Koç'un futbol takımına da tepkili olduğu için maça gitmeme ihtimali olduğu belirtiliyor.

Fanatik Özel / Yusuf Dursun

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