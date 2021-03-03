Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete tepki gösteren, karşılaşma sonrası da hocası Erol Bulut ile soyunma odasında gerginlik yaşayan Caner Erkin, Trabzonspor mücadelesinde kadroya alınmayacağını öğrenince tesisleri terk etmişti.

Sonrasında sosyal medyadan 'armayı öptüğü' fotoğrafı paylaşarak gündem olan milli sol bekin durumu merak konusuyken, Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi. Teknik heyet dün tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak olan Caner, tesislerde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürecek. Trabzonspor galibiyetiyle birlikte moral bulan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un takımdaki havanın korunması adına böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Para cezası da verilen 32 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar ise Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmenin ardından verilecek.

7 FUTBOLCUYA DAHA PARA CEZASI VERİLDİ

Bu arada sarı-lacivertli yönetim, Caner ile birlikte 7 oyuncuya daha disiplinsiz davranışları nedeniyle para cezası kesti.

5 YIL ÖNCE DE BUNU YAŞADI

Caner Erkin, daha önce 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'deyken yine kadro dışı kalmış, 49 günde 10 maç kaçırmıştı. Toplamda da kariyeri boyunca cezalar ve oynama izni olmadığı için 49 karşılaşmada forma giyemedi. Fenerbahçe bu sezon onun oynamadığı 3 maçı da kazandı ve bir gol yedi.

Geçtiğimiz sezon da Beşiktaş, Caner'in olmadığı 4 mücadeleyi de kazanmış, sadece iki gol yemişti.

Şu anda ligin en fazla gollük pas veren 3. ismi ve 6 asist ile en fazla asist yapan 4. oyuncusu durumunda.

SAHADA MİNİ TOPLANTI

Teknik direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu, dün saha kenarında bir süre Caner kararını konuştu. İkiliye kısa bir süre Gökhan Gönül de eşlik etti. (Sabah)