Fenerbahçe ’de Teknik Direktör İsmail Kartal göreve başlaması ile birlikte geçen bir haftalık sürede takımı mental olarak ayağa kaldırmak adına Samandıra’da gecesini gündüzüne katıyor.

Günün neredeyse tamamını Samandıra’da geçiren çoğu zaman evine dahi gitmeyen tecrübeli teknik adam, oyuncuları ile sürekli görüşmeler yapıyor, onları dinliyor, toplu ve bire bir toplantılarla özgüven problemini çözmeye çalışıyor.

Yaptığı toplantılarda, kazanma alışkanlığının altını çizen Kartal, maç kazanmaya devam ettikçe bireysel ve takım performansının yükseleceğini dile getiriyor.









Fenerbahçe’nin gücünü taraftarından aldığını futbolcularına anlatan; Fenerbahçe taraftarının takımlarından tek beklentisinin formayı taşıyan oyunların formanın hakkını vermesi olduğunu söyleyen İsmail Kartal, son maçta taraftarlarının da takıma sahip çıkarak yeni bir başlangıç yaptığını oyuncularına aktardı.

Oluşan birlik ve beraberlik havası ile sarı lacivertlilerin ligin kalan bölümünde farklı bir görüntü vermek konusunda hocalarına söz verdikleri öğrenildi.

Hakem sözü

Fenerbahçeli futbolcular ayrıca oyunun özellikle ilk yarısında hakemin oyunun durmasına, rakip oyuncuların süre geçirmek adına yaptıkları hamlelere izin verdiğini vurgulayıp bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Yusuf Dursun







