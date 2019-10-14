Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun kaburgası kırıldı, en az 1 ay yok. Herkes aynı soruyu soruyor: Yerine kim oynayacak?

Zor bir süreç

Arnavutluk maçında sakatlanan, çekilen MR’ında kaburgasında çatlak tespit edilen Emre Belözoğlu’nun durumunu Uzman Dr. Cengiz Dinç’e sorduk. Dünya 3.’sü A Milli Takım ile Fenerbahçe ve Galatasaray gibi üst düzey kulüplerde takım doktoru olarak görev yapan tecrübeli ortopedist Dinç’e göre Emre, 4 ile 6 hafta arasında takımdan uzak kalabileceği söyledi. Bu tip kırıkların ağrılı geçtiğini de sözlerine ekleyen Dinç, “Direkt bir tedavisi yok. Kaynamasını beklemek zorunda. Ayrıca futbolcunun da kemik dokusu çok önemli. Detaylı bir şeyler söylemek için MR’ı ve filmini görmek lazım. Kısaca Emre’yi ağrılı ve sızılı zor bir süreç bekliyor. Çünkü iyileşmeden sahalara dönmesi yeni riskleri beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

Senaryo 1: Jailson orta saha

Ersun Yanal, bu sezon stoperde görev verdiği Jailson’u gerçek bölgesi olan orta sahaya çekebilir. Bu durumda savunmanın göbeğinde boşluk oluşacak. Kolundaki çatlak büyük ölçüde geçen Serdar Aziz ve milli arayı en iyi değerlendiren isimlerin başında gelen Adil Rami, bu boşluğu doldurmaya hazır.

Senaryo 2: Ozan Tufan gerçek bölgesinde

Bu sezon göze batan isimlerden biri Ozan. 23 yaşındaki futbolcu orta sahada görev yapsa da İsla’nın yokluğunda sağ bekte daha fazla oynadı. Milli takımda ise orta alanda göz doldurdu. Şilili döndü. Ancak İsla defansın solunda oynayabilir. Hasan Ali hazır olana kadar Ozan sağda devam edecek gibi görünüyor.

Senaryo 3: Tolga Ciğerci ortaya geçebilir

Fenerbahçe’de kendi bölgesi dışında oynayan isimlerden biri de Tolga Ciğerci. Tolga, Rodrigues’in sakatlığı sonrası sola geçti. Gurbetçi oyuncu, sezonun ilk haftaları orta sahadaki performansıyla göz doldurmuştu. Deniz Türüç’ün solda oynaması halinde, Tolga asıl bölgesine geçebilir.

Senaryo 4: Tolgay Arslan şans istiyor

Ersun Yanal, geçtiğimiz sezon göreve geldikten sonra ısrarla Tolgay Arslan’ı istedi. Yanal, geçen sene Tolgay’ı kullansa da bu sezon fazla şans vermedi. 29 yaşındaki futbolcu hocasından forma bekliyor. Milli arada sıkı çalışan Tolgay, aradığı fırsatı Denizlispor maçında elde edebilir.

Senaryo 5 Miha Zajc sürprizi

Düşük ihtimal de olsa Sloven futbolcu da Gustavo’nun yanında oynamaya aday. Zajc, bu sezon sonradan girdiği maçlarda topu hücum bölgesine taşıma görevini başarıyla yerine getirdi. Özellikle Kadıköy’deki karşılaşmalarda daha ofansif bir anlayış için tercih edilebilir.