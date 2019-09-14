Şenol Güneş’in Andorra maçında 90 dakika oynattığı, Moldova deplasmanında ise tedbir amaçlı olarak kenarda oturttuğu Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu’nun sakatlığındaki belirsizlik sürüyor. Belindeki sıkıntı nedeniyle Sarı-Lacivertli ekibin antremanlarına 2 gündür katılabilen ve koordinasyon hareketleri ile koşu yapan tecrübeli futbolcunun Alanyaspor deplasmanında da forma giymesininin zor olduğu ifade edildi.

Sağlık ekibinin tedavisine devam ettiği Emre, dünkü idmanda yine düz koşu yapmakla yetindi.

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