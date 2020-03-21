Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Beko, rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından spor dünyası Fenerbahçe Beko'ya destek mesajları yağdırırken, akşamüstü güzel haberler geldi.

4 oyuncu ve 4 idari kadro çalışanlarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Akşamüstü bir kez daha test yapıldı. Sadece 2 oyuncunun testleri pozitif çıkarken, diğer isimlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Testleri negatif çıkan oyunculara tedavi süreci uygulanmayacağı da gelen haberler arasında.

Öte yandan Sarı Lacivertli oyunculara belli periyotlarda testler yapılacağı kaydedildi.



