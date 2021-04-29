Fenerbahçe'de son dakika Bacuna gelişmesi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Huddersfield’ın yerel basın organlarından Yorksihe Live, Fenerbahçe’nin Juninho Bacuna’yı takip ettiğini yazdı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi bitiyor ancak opsiyonu var
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Championship ekiplerinden QPR’den Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler bu kez, aynı ligde mücadele eden Huddersfield’dan bir ismi takibe aldı: Juninho Bacuna... Huddersfield’ın yerel basın organlarından Yorkshire Live’da yer alan habere göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir takip ediyor. Bacuna’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Huddersfield’ın 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Buna rağmen oyuncunun ayrılma ihtimali yüksek.
Sağ bek de oynuyor
Bacuna, Groningen’deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, 2018-19 sezonunun başında, Premier Lig’de mücadele ettiği dönemde Huddersfield tarafından 2.5 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Curaçaolu oyuncu, orta sahada iki yönlü oynayabilen, enerjik bir futbolcu. Bacuna, bu sezon 41 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, sağ bekte de görev yapabiliyor.