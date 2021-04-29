Fenerbahçe, ara transfer döneminde Championship ekiplerinden QPR’den Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler bu kez, aynı ligde mücadele eden Huddersfield’dan bir ismi takibe aldı: Juninho Bacuna... Huddersfield’ın yerel basın organlarından Yorkshire Live’da yer alan habere göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir takip ediyor. Bacuna’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Huddersfield’ın 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Buna rağmen oyuncunun ayrılma ihtimali yüksek.

Sağ bek de oynuyor

Bacuna, Groningen’deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, 2018-19 sezonunun başında, Premier Lig’de mücadele ettiği dönemde Huddersfield tarafından 2.5 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Curaçaolu oyuncu, orta sahada iki yönlü oynayabilen, enerjik bir futbolcu. Bacuna, bu sezon 41 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, sağ bekte de görev yapabiliyor.



