ING Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko’yu 80-75 yendi ve rakibi karşısında deplasmanda yaklaşık 9 yıl sonra galip geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray Doğa Sigorta, rakibinin iç sahadaki 17 maçlık galibiyet serisine son verdi. Sarı-kırmızılılar ligde 14. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko 5. yenilgisini aldı.

Futbolda Galatasaray karşısında 20 yıllık Kadıköy yenilmezliği sona eren Fenerbahçe’de taraftarlar o karşılaşmanın ardından başkan Ali Koç’a büyük tepki göstermişti. Başkan da maçı izlediği protokol tribününden taraftarın arasına atlamıştı.

Dün akşam maçı locasında izleyen Ali Koç, karşılaşma bitiminde saha içinden soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti. Bu sırada taraftarlar, “Takımı ne hale getirdiniz” ve “Başkan takıma müdahale et” şeklinde tezahüratlar yaptı. Ali Koç bu kez hiçbir tepki vermedi.



