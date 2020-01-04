Şu ana kadar kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Alper Potuk’u, Süper Lig takımları paylaşamıyor. Başta Malatyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor olmak üzere Çaykur Rizespor’un da Alper’e talip olduğu, ara transferde bu futbolcuyu renklerine katmak için Sarı-Lacivertli yönetimle masaya oturmaya hazır oldukları öğrenildi.

Ancak Alper cephesi ise bu transfer söylentilerini yalanlıyor, “Ben bu aşamada takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Şampiyonluk için elimden geleni yapmak istiyorum” diyor.

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