Sarı-Lacivertliler, Topuk Yaylası Kampı’nda günde çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Vitor Pereira, bu süreçte öğrencilerine oyun stratejisini oturtmak için gece gündüz çalışıyor. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe ’deki ilk dönemi olan 2015-16 sezonunda ‘Topu en geç 6 saniye içerisinde geri kazanma’ hedefini ortaya koymuştu. Bir süre sonra bu anlayışı oturtmayı başaran Pereira, ön alanda yoğun baskı yapan bir takımı hayata geçirmişti. Birçok maçtan sonra Süper Lig ’deki rakip teknik adamlar, Fenerbahçe’nin yoğun presine dikkat çekmiş, dönemin Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Yarı sahayı geçmekte zorlandık” demişti.









Sık sık uyarıyor

52 yaşındaki hoca, aynı anlayışı yeniden hayata geçirmek için kolları sıvadı. Pereira, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Ana felsefemiz, rakibe nefes aldırmamak olacak. Bunun için de ön alan presini doğru ve çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sayede topu kaptırsak bile en kısa sürede geri kazanıp hücum sürekliliği sağlayacağız. Bu anlattıklarımı uygulamanın temel noktası ise yüksek fizik gücü. Bu nedenle çok çalışacağız” ifadelerini kullandı. Pereira, taktik antrenmanlarda bu konunun üzerinde duruyor ve öğrencilerine çift kale maçlarda sık sık uyarılarda bulunuyor.







