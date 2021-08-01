Yaz transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe 2 isimle kadrosunu güçlendirdi. Bundesliga 2 gol kralı Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Alanyaspor 'dan Steven Caulker'ı transfer etti.

Gökhan Gönül ve Papiss Cisse'nin sözleşmeleri yenilenmezken, Deniz Türüç de Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sarı-Lacivertliler çıktığı 4 hazırlık maçından 4'ünü kazandı. Fenerbahçe bu süreçte Greuther Fürth, PEC Zwolle, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Csikszereda ile karşılaştı.

Bomba ayrılıklar

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de 2. dönemini geçiren teknik direktör Vitor Pereira hazırlık süreci devam ederken 5 ismin de biletini kesti. Tecrübeli teknik adam Kemal Ademi, Zanka, Nabil Dirar, Diego Perotti ve Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılmasını istedi.