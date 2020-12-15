Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında takımdan uzak kalan isimlerden Perotti ve Valencia durumu en iyi olan iki futbolcu, İki yıldız oyuncu dün itibariyle Samandıra'da salon çalışmalarına başladı. Samatta ve Lemos’un ise tedavileri devam ediyor. 4 oyuncunun da Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak zorlu maça yetişmesi zor görünüyor. Ayrıca Yeni Malatyaspor maçında oyuna dahil olan Tolga Ciğerci’nin yine adalesinde yırtık oluştu. Tolga ik tespitlere göre 3 hafta süreyle Fenerbahçe formasından ayrı kalacak.