Fenerbahçe’de son dakika

Sarı-Lacivertliler’de uzun süredir sahalardan uzak olan yeni transfer Tolga Ciğerci dışında Martin Skrtel’in sakatlığı bulunuyor. Slovak savunmacı Dinamo Zagreb ve Beşiktaş maçlarında görev yapamamıştı. Skrtel, Rize deplasmanında da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe’de başka bir eksik bulunmuyor.

Rizespor’da son dakika

Karadeniz ekibi İbrahim Üzülmez ile yolları ayırdıktan yaklaşık 25 gün sonra takımın başına Okan Buruk’u getirdi. Genç çalıştırıcı, yeni takımının başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çokacak. Rizespor’da bu kritik mücadele öncesi sakat oyuncu bulunmazken, savunma oyuncusu Matic Fink cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Maç öncesi notlar

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı ilk 4 maçın 3’ünü kazanan Rizespor (1B), daha sonra çıktığı 30 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet aldı (7B, 20M).

Fenerbahçe’yi Süper Lig’de konuk ettiği son 5 maçtan sadece bir puan çıkarabilen Rizespor (1B, 4M), daha önceki 12 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (4G, 4B, 4M).

Bu sezon deplasmandaki son 3 maçında rakip filelere sadece 1 gol gönderebilen Fenerbahçe, geçen sezonun son 4 dış saha karşılaşmasında toplam 18 gol atmıştı (Maç başına 4.5). Süper Lig’de çıktığı son 28 deplasmanın sadece 4’ünü kaybeden Fenerbahçe (16G, 8B), bu mağlubiyetlerin 2’sini bu sezon aldı.

Bu sezon ligde skor olarak öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden ekip Rizespor (8). Süper Lig’in ilk 6 haftasında ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Fenerbahçe oldu (4). Süper Lig’de 5. farklı takımının başına geçen Okan Buruk, daha önce yeni kulüpleriyle çıktığı ilk maçların 2’sini kazandı, 2 kez kaybetti.

Rizespor’un Süper Lig’de Fenerbahçe filelerine gönderdiği son 6 golün 2’sini Sarı- Lacivertli oyuncular kendi kalelerine attı (Kadlec&Kjaer). 2018 senesinde Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de en fazla asist yapan savunmacı Hasan Ali Kaldırım (7). Aatif’ın Süper Lig kariyerinde çıktığı maçlarda en fazla asist yaptığı rakibi Rizespor (4). Not: Maçkolik’ten alınmıştır.