Fenerbahçe 2015-16 sezonunda oldukça güçlü bir kadro kurdu. Robin van Persie, Nani, Kjaer gibi önemli oyuncuları alan Fenerbahçe uzun süre şampiyonluk kovalamış ancak Süper Lig 'i 74 puanla 2.sırada bitirmişti.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira 34 maçta 74 puan ile 2,18 ortalamaya ulaştı ve son 6 sezonda en yüksek puan ortalamasına ulaşan Fenerbahçeli teknik adam oldu.

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Fenerbahçe daha sonraki sezonlarda 74 puana ulaşamazken geçen sezon 40 maçta 82 puan aldı ve 2,05 ortalamayla 3. olmuştu

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Son 6 sezon Fenerbahçe'nin lig performansı

2015-16 34 maç 74 puan 2,18 ortalama (Vitor Pereira)

2016-17 34 maç 64 puan 1,88 ortalama

2017-18 34 maç 72 puan 2,12 ortalama (Aykut Kocaman)

2018-19 34 maç 46 puan 1,35 ortalama

2019-20 34 maç 53 puan 1,568 ortalama

2020-21 40 maç 82 puan 2,05 ortalama (Erol Bulut - Emre Belözoğlu)









Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe, sadece 27 gol yiyerek sezonu tamamlamış ve yine son 6 sezonun en az gol yediği dönemini geçirmişti. Fenerbahçe sözü geçen sezonu sadece 4 yenilgi ile tamamlamıştı.