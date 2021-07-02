Fenerbahçe'de son 6 sezonun en yüksek puanı Vitor Pereira'dan
Fenerbahçe 2015-16 sezonunda Süper Lig'de 34 maç sonunda 74 puan toplamış ve 2,18 puan ortalaması ile 2.sırada ligi bitirmişti. Portekizli teknik adam böylece son 6 sezonunda en yüksek puan ortalamasına ulaşan teknik adam oldu
Fenerbahçe 2015-16 sezonunda oldukça güçlü bir kadro kurdu. Robin van Persie, Nani, Kjaer gibi önemli oyuncuları alan Fenerbahçe uzun süre şampiyonluk kovalamış ancak Süper Lig 'i 74 puanla 2.sırada bitirmişti.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira 34 maçta 74 puan ile 2,18 ortalamaya ulaştı ve son 6 sezonda en yüksek puan ortalamasına ulaşan Fenerbahçeli teknik adam oldu.
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Fenerbahçe daha sonraki sezonlarda 74 puana ulaşamazken geçen sezon 40 maçta 82 puan aldı ve 2,05 ortalamayla 3. olmuştu
Son 6 sezon Fenerbahçe'nin lig performansı
2015-16 34 maç 74 puan 2,18 ortalama (Vitor Pereira)
2016-17 34 maç 64 puan 1,88 ortalama
2017-18 34 maç 72 puan 2,12 ortalama (Aykut Kocaman)
2018-19 34 maç 46 puan 1,35 ortalama
2019-20 34 maç 53 puan 1,568 ortalama
2020-21 40 maç 82 puan 2,05 ortalama (Erol Bulut - Emre Belözoğlu)
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Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe, sadece 27 gol yiyerek sezonu tamamlamış ve yine son 6 sezonun en az gol yediği dönemini geçirmişti. Fenerbahçe sözü geçen sezonu sadece 4 yenilgi ile tamamlamıştı.