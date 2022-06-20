Fenerbahçe transfer için dört bir koldan saldırıyor. Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, santrfor kanat ve orta saha dışında sol bek mevkisi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Gelen sol bilgilere göre Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un savunmanın solu için bonservisi Spartak Moskova'da olan ve Flamengo'da kiralık oynayan Ayrton Lucas'ı istediği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu, sol bek için transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin bu sebeple hem Spartak Moskova hem de kiralık oynadığı Flamengo ile iletişime geçtiği öğrenildi.

Transferde aşama kaydedilebilirse Sarı- Lacivertli kurmaylar bu oyuncuda ısrar edilecek.

25 yaşında ve 1.80 boyunda olan Ayrton Lucas ara daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Sol bek dışında, orta sahanın solu ve sağ bekte de görev yapabilen Lucas'ın piyasa değeri 4.5 milyon Euro civarında. (Takvim)