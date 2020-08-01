Fenerbahçe, kanatlara yapacağı takviyelerin çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Fatih Karagümrük ile Süper Lig’e yükselen Brahim Darri’yi yakında açıklayacak. Sol kanadı Darri’ye emanet edecek olan Sarı-Lacivertliler’de, sağ kanat için de flaş bir isim gündeme geldi. İngiliz basını, İngiltere Championship ekiplerinden Wigan forması giyen Jamal Lowe ile Kanarya’nın ilgilendiğini yazdı.

26 yaşındaki yıldız ile bir yandan da Fulham, Sheffield Wednesday ve Huddersfield’ın temas içerisinde olduğu öğrenildi. Ancak kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de, Erol Bulut’un listesinde İngiliz futbolcunun olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler’in, Lowe için maliyet araştırmasına başlayacağı belirtildi. Yıldız sol kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 48 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırmış ve 5 de gol pası verdi.