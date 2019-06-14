Fenerbahçe'de sol şeride Yevhen Konoplyanka

Fenerbahçe, Fransız oyuncu Mathieu Valbuena’nın yerini doldurmayı planladığı Almanya ekibi Schalke'de forma giyen Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka'ya imza attırmak için kulübüyle sorunlarını halletmesini bekliyor.

14 Haziran 2019, Cuma 08:37
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Fenerbahçe'de sol şeride Yevhen Konoplyanka

Bir yandan mali sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe diğer yandan da gelecek sezonun güçlü kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Aleksandar Kolarov'un ardından Schalke forması giyen Yevhen Konoplyanka ile de anlaştı. Takımdan ayrılan Valbuena'nın yokluğunu Ukraynalı yıldızla doldurmayı planlayan sarılacivertliler, 29 yaşındaki oyuncunun kulübü Schalke ile ufak pürüzlerin giderilmesini bekliyor.

3 KULÜPTE FORMA GİYDİ

Schalke'de geçen sezon fazla şans bulamayan ve ayrılmak isteyen Konoplyanka, sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor. Ukraynalı oyuncu kariyeri boyunca 3 takımda oynarken ülkesinin takımı Dnipro dışında Sevilla ve Schalke formalarını terletti. Dnipro'da sözleşmesinin bitişinin ardından Sevilla'ya bedelsiz transfer olduktan 1 yıl sonra Schalke'ye imza attı.

(Sabah)

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