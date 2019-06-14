Bir yandan mali sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe diğer yandan da gelecek sezonun güçlü kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Aleksandar Kolarov'un ardından Schalke forması giyen Yevhen Konoplyanka ile de anlaştı. Takımdan ayrılan Valbuena'nın yokluğunu Ukraynalı yıldızla doldurmayı planlayan sarılacivertliler, 29 yaşındaki oyuncunun kulübü Schalke ile ufak pürüzlerin giderilmesini bekliyor.

3 KULÜPTE FORMA GİYDİ

Schalke'de geçen sezon fazla şans bulamayan ve ayrılmak isteyen Konoplyanka, sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor. Ukraynalı oyuncu kariyeri boyunca 3 takımda oynarken ülkesinin takımı Dnipro dışında Sevilla ve Schalke formalarını terletti. Dnipro'da sözleşmesinin bitişinin ardından Sevilla'ya bedelsiz transfer olduktan 1 yıl sonra Schalke'ye imza attı.

(Sabah)