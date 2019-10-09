Fenerbahçe'de sol bek krizi yaşanıyor. Hasan Ali Kaldırım uzun süren sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Nabil Dirar'dan gelen haber sonrası Ersun Yanal'ın bu bölgede kimi oynatacağı büyük merak konusu oldu.

Amerika'ya kendisi için hazırlanan özel ayakkabının kalıbı için giden Hasan Ali ve sakatlanan Nabil Dirar'ın sahalara dönmesi 1 aydan fazla sürecek gibi görünüyor.

Sol bekte kim oynayacak?

Mevcut kadroda Hasan Ali dışında zaten sol bek bulunmuyordu. Ancak teknik direktör Ersun Yanal takım içinden devşirme sol bek çıkarma durumunda kalacak. İlk akla gelen Şili'li sağ bek Mauricio Isla ve Deniz Türüç.

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Mauricio Isla ve Deniz Türüç dışında o bölgede oynayabilecek bir diğer isim ise Luiz Gustavo... Yanal bu isimler dışında takım içinden sürpriz alternatiflere de yönelebilir.

3'lü savunmaya geçilir mi?

Takımda yaşanan sakatlık sıkıntılarının ardından teknik direktör Ersun Yanal sistem değişikliğine de gidebilir. Stoper olarak Zanka, Adil Rami, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Jailson ve Gustavo gibi 6 stoperi kadorsunda bulunduran Yanal bu isimlerle 3'lü savunmaya geçebilir. Yanal'ın nasıl bir yola gideceği şimdiden merak konusu...

Öte yandan Hasan Ali Kaldırım dışında kadroda bulunan diğer genç sol bek Abdülcebrail Akbulut sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştı...