Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçına bir gün kala Hasan Ali Kaldırım sürprizi yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin geçen hafta Göztepe mücadelesi öncesinde kasığındaki kısmi yırtık nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Hasan Ali büyük bir fedakârlık örneği gösterdi. 29 yaşındaki sol bek, sağlık heyetinin onayı sonrasında soluğu hocası Ersun Yanal'ın yanında aldı ve forma istedi. Yanal, oyuncusunun bu ısrarı sonrasında yelkenleri suya indirip Hasan Ali'yi G.Birliği ilk 11'ine yazdı.

Deneyimli oyuncunun 11'e girmesiyle sarı-lacivertlilerde taşlar yerine oturdu. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Nabil Dirar ve kupa maçında sakatlanıp ilk yarıyı kapatan Victor Moses dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. (Sabah)