Fenerbahçe Milli Takımlara verilen ara nedeniyle hazırlık maçında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Erol Bulut tarafından sağ bekte görev verilen genç oyuncu etkili oyununu bir gol bir de asistle süsledi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe taraftarının büyük övgüsünü alan genç oyuncuyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.

Profesyonel sözleşmesi dahi yok!

2012 yılından Eyüpspor'dan amatör olarak transfer edilen genç oyuncunun Fenerbahçe ile henüz profesyonel sözleşmesi dahi bulunmuyor. Amatör statüde bulunan genç oyuncu yetiştirme bedeli karşılığında istediği takıma transfer olabilir.

Aslında sol kanat ve forvet oynuyor!

Serhat Ahmetoğlu aynı zamanda 4 kez alt yaş gruplarında milli takıma çağrıldı. Erol Bulut'un sağ bek olarak şans verdiği 18 yaşındaki oyuncu alt yaş gruplarında sol kanat ve forvet oynuyor. Serhat'ın alt yaş kategorilerinde şimdiye kadar 40 golü de bulunuyor.

Serhat Ahmetoğlu'nun TFF profilinde profesyonel sözleşmesi olmadığını görebilirsiniz...

Öte yandan Serhat Ahmetoğlu gibi sol bekte görev yapan Mikael Askarov'un da Fenerbahçe'de profesyonel sözleşmesi olmadığı TFF'den görülebiliyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr