Fenerbahçe'de şok sakatlık! Çapraz bağları koptu...

Fenerbahçe'de diz bağlarında ödem ve gerilme tespit edilen Harun Tekin'in tedavisine başlandığı, sol diz ön çapraz bağları kopan Erten Ersu'nun ise ameliyat edildiği duyuruldu.

16 Ocak 2019, Çarşamba 21:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Çapraz bağları koptu...

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Antalya kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen kalecilerimizden Erten Ersu bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. 

Kalecilerimizden Harun Tekin'in, bir süredir dizinde devam eden ağrı ve şişliğin son oynadığımız AZ Alkmaar maçından sonra artması sonucu yapılan muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. 

Sezonun ilk yarısında fibulası kırılan oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin’in tedavisine devam edilmektedir. 2 ile 4 hafta arasında takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir. 

Oyuncumuz Tolga Ciğerci’nin tedavisi sürmektedir. Oyuncumuz spesifik çalışmalarına devam etmektedir" denildi. 

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