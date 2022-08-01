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Fenerbahçe'de Slovacko maçı öncesi 7 eksik

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertli takımda tam 7 futbolcu antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer alamadı.

01 Ağustos 2022, Pazartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Slovacko maçı öncesi 7 eksik

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro’nun tedavilerine devam edildi.

Sarı lacivertliler, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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