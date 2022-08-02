UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Çekya temsilcisi Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe , bu maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada yaptıkları koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş ile Attila Szalai günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Joao Pedro’nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını 3 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.