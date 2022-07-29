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Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına akiam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

29 Temmuz 2022, Cuma 21:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları başladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz'in tedavisi devam etti.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.

İSTANBUL,(DHA)

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