Büyük vaatlerle, müthiş bir vizyon iddiasıyla göreve gelen Ali Koç’un başkanlığında inanılmaz şeyler olmaya devam ediyor. Son skandal, 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçında teknik ekibin çalışma sistemiyle yaşandı. Kağıt üzerinde teknik patron Tahir Karapınar olsa da takımı Emre Belözoğlu yönetiyor. Emre’nin kırmızı kart görmesinin ardından işler karıştı. Tecrübeli futbolcu soyunma odasına gitti, oradan talimatlar yağdırdı.

Ekici-Zajc değişikliği

Tribünde bulunan Volkan Demirel, bir kulağında kulaklık, diğerinde telefon; yedek kulübesini bu şekilde yönetti. Kulübedeki antrenör Zeki Murat Göle, gelen direktifleri uyguladı. Skandal bununla da kalmadı. Başkan Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel’i yanına çağırıp saha içine müdahale etti. Fenerbahçe, ikinci yarıya Mehmet Ekici- Miha Zajc değişikliği ile başladı.

‘Deniz’in çıkması hataydı!’

Harika bir gole imza atıp takımın etkili isimlerinden Deniz Türüç’ün 61’de kenara alınması, büyük şaşkınlık yarattı. 3 aydır teknik direktör bulamayan, takımı kimin yönettiği belli olmayan Fenerbahçe’nin durumunu kağıt üzerindeki teknik patron Tahir Karapınar’ın maçın ardından söylediği şu sözleri özetledi: Deniz Türüç bence iyi oynuyordu, değiştirmekle hata ettik!

Mini yorum / Erman Özgür

Kim ne yapıyor belli değil

Fenerbahçe son olarak Trabzonspor maçıyla birlikte uzun yıllar sürdürdüğü, form durumu ne olursa büyük maç kaybetmeme geleneğini de tarihe gömdü. Üstelik takımın başına getirilen ve saha dışından takımı yönetmesi beklenen eski futbolcularının hayal kırıklığı yaratan hamleleri ile. Saha kenarında diploması olduğu için görüntüde bir hoca, kenarda oyuncu-sportif direktör olacağı söylenen yarı antrenör Emre, tribünden Volkan ve kulübede de Marco. Kim ne yapıyor belli değil. Fakat asıl problem en yukarıda. Fenerbahçe 2 sene içerisinde antrenörsüz, hedefsiz, kalitesiz sürekli kaybeden bir camia haline gelmişse bunun sorumlusu maalesef Ali Koç’tan başkası değil.