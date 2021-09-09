Fenerbahçe , forvet sıkıntısı nedeniyle Helsinki ile İstanbul’d a oynanan maça Miha Zajc’ı ileri uçta kullanarak çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler, bu sezonki en önemli transferlerinden birini Mergim Berisha’yı kadrosuna katarak yaptı. Alman yıldız, Milli maçlar nedeniyle henüz tam kadroyla idman yapma fırsatı bulamadı. Buna rağmen 23 yaşındaki oyuncu, gelir gelmez ilk 11’e girecek gibi görünüyor. Pereira’nın elindeki forvetlerden Serdar Dursun sakat. Enner Valencia ise perşembeyi cumaya bağlayan gece Ekvador ile maça çıkacak ve takıma yorgun dönecek.

Sivas’ı yakından tanıyacak

Bu gelişmeler, Berisha’ya ilk 11 yolunu açıyor. Yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler’e zaten hazır bir şekilde gelmişti. Vitor Pereira, öğrencisinin antrenmanlardaki performansından da fazlasıyla memnun kaldı. Teknik ekip, lige henüz yeni gelen 23 yaşındaki oyuncuya, rakibi yakından tanımasını sağlamak adına Sivasspor ile ilgili ayrıntılı bir analiz hazırladı. Alman futbolcu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da hazırlıklarını sürdürecek. Geçtiğimiz sezonu 22 gol, 14 asistle tamamlayan Mergim Berisha, Fenerbahçe kariyerine de golle başlamak için elinden geleni yapmaya kararlı.