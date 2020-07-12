Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi büyük sürpriz! Ömer Faruk Beyaz 11'de olabilir
Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Zorlu mücadele öncesinde Sarı Lacivertliler'in nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak edilirken, Ömer Faruk Beyaz ve Tolga Ciğerci'nin sahaya çıkabileceği öğrenildi.
Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenebahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları'na katılma şansı devam eden Fenerbahçe ve Sivasspor bu karşılaşmada galibiyet arayacak. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmana çıkan Tolga Ciğerci’nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.
Stoper belirsizliği
Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in yokluğunda stoper ikilisindeki belirsizlik devam ediyor. Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçında da aynı sorunla karşı karşıya. Fenerbahçe’de teknik heyet, savunmada Serdar’ın yokluğunda Simon Falette’in yanında Luiz Gustavo, Jailson ve Ozan Tufan üçlüsü arasından tercih yapacak.
İlgili Haberler
Ömer Faruk sürprizi
Sarı Lacivertliler'in ileriye dönük büyük beklentisi olduğu Ömer Faruk Beyaz'ın ise bugün 11'de yer alabileceği haberi geldi. 16 yaşında olmasına rağmen büyük yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçında 86. dakikada oyuna girmiş ve kısa sürede iyi bir performans sergilemişti.
Yusuf Dursun