Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenebahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları'na katılma şansı devam eden Fenerbahçe ve Sivasspor bu karşılaşmada galibiyet arayacak. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmana çıkan Tolga Ciğerci’nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Stoper belirsizliği

Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in yokluğunda stoper ikilisindeki belirsizlik devam ediyor. Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçında da aynı sorunla karşı karşıya. Fenerbahçe’de teknik heyet, savunmada Serdar’ın yokluğunda Simon Falette’in yanında Luiz Gustavo, Jailson ve Ozan Tufan üçlüsü arasından tercih yapacak.









Ömer Faruk sürprizi

Sarı Lacivertliler'in ileriye dönük büyük beklentisi olduğu Ömer Faruk Beyaz'ın ise bugün 11'de yer alabileceği haberi geldi. 16 yaşında olmasına rağmen büyük yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçında 86. dakikada oyuna girmiş ve kısa sürede iyi bir performans sergilemişti.

Yusuf Dursun







