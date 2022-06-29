Sarı-Lacivertliler’de 1 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampı öncesi bir transfer daha bitebilir. Jorge Jesus’un orta saha için 1 numaralı adayı olan William Carvalho için uzun süredir yapılan girişimler meyvesini verdi. Kapıyı 10 milyon Euro’dan açıp, 8 milyon Euro’ya inen Real Betis, uzun süre bu rakamın altına düşmeyi kabul etmemişti. Fenerbahçe ise sıkı bir şekilde pazarlıkları sürdürürken, bir yandan da Danilo Pereira ve Sergio Oliveira için harekete geçti. Yaşanan son gelişmelerin ardından İspanyol ekibinin inadı sonunda kırıldı. Yeşil- Beyazlılar, bonuslarla birlikte 5 milyon Euro’luk bonservis bedeline ‘tamam’ dedi ve iki kulüp prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Lacivertliler, William Carvalho ile yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi.

Son pürüz bonuslar

30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bonuslar konusundaki son pürüzlerin de giderilmesinin ardından, transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Yönetimin hedefi, Carvalho’yu Avusturya kampına yetiştirip, Dinamo Kiev eşleşmesi öncesi Jorge Jesus’un elini iyice güçlendirmek.