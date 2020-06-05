Fenerbahçe'de sıra geldi Yiğit Kerem’e!
Sarı-Lacivertliler gözünü şimdi de Manisaspor forması giyen Yiğit Kerem’e çevirdi. 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Türkiye Kupası’nda Kayserispor karşısında ilk maçta 45 dakika, rövanşta ise 12 dakika süre alarak adından söz ettirmişti. Fenerbahçe, Ege temsilcisiyle bir süredir pazarlık halinde.
Solak bir orta saha oyuncusu olan Yiğit Kerem ile başka takımlarda ilgilense de Sarı- Lacivertliler’in görüşmelerde büyük yol katettiği öğrenildi.
15 yaşındaki yıldız adayının transferi de her an açıklanabilir.