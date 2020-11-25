Sarı-Lacivertliler, Milli aradan yoğun bir fikstürle çıktı. Cumartesi günü ligde Gençlerbirliği deplasmanında 5-1 kazanarak gövde gösterisi yapan Erol Bulut’un öğrencileri, dün de Ziraat Türkiye Kupası’nda boy gösterdi. Kanarya, 4. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediye’yi ağırladı. Kanarya, 2. Lig ekibi olan rakibi karşısında fazla zorlanmadı. Sarı-Lacivertliler, Tiham (2), Pelkas ve Ademi’nin kaydettiği gollerle 4-0 kazanarak 5. tur biletini cebine koydu.

2 maçta 9 gol

Fenerbahçe, kupada işi bitirdi, artık gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Kupa nedeniyle zorlu maçın hazırlıkları bugünden itibaren başlayacak. Bağıksak enfeksiyonu nedeniyle önceki günkü idmana çıkamayan Diego Perotti’nin bugünkü çalışmada yerini alma ihtimali var. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün ise tedavisine devam edilecek. Son 2 maçta 9 gol atarak çok iyi bir hava yakalayan Sarı-Lacivertliler, derbiyi de kazanarak zirve iddiasını sürdürmeye kararlı.

Ademi ilk golünü attı

Kemal Ademi, forvet rekabetinde Samatta, Cisse, Valencia ve Thiam’ın gerisinde kaldı. Bu isimler arasında en az süre alan oyuncu olan Ademi, dün 60. dakikada oyuna dahil oldu. İsviçreli futbolcu, 73. dakikada Mert Hakan’ın pasında bekletmeden vurarak Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki oyuncu, rekabette iddialı olduğunu gösterdi.

Thiam’ın gecesi

Senegalli oyuncu, sezon başında Antalya ile oynanan hazırlık maçında hat-trick yapmıştı. Ancak Thiam, gollerini lige taşıyamadı. Son dönemde 11’deki yerini kaptıran 28 yaşındaki oyuncu, dün bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. Sarı-Lacivertli formayla ilk resmi golünü Sivas Belediye karşısında atıp, takımını 1-0 öne geçiren Thiam, 68. dakikada bir kez daha ağları sarstı. Fenerbahçe’nin en etkili isimlerinden biri olan Mame Thiam galibiyetin mimarları arasındaki yerini aldı.



