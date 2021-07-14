Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün son talibi Göztepe
Fenerbahçe'de geçen sezon sakatlıklardan dolayı düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Sinan Gümüş için Süper Lig ekipleri sıraya girdi. Son olarak Göztepe'nin Sinan Gümüş için nabız yoklayacağı öğrenildi.
Sinan Gümüş, geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe ’de beklentilerin uzağında kalmıştı. Gönderilme ihtimali olan oyuncular arasında yer alan Sinan için Süper Lig ekipleri pusuda bekliyor.
Daha önce Yeni Malatya ve Kayserispor’un takibe aldığı 27 yaşındaki futbolcunun son talibi Göztepe oldu. İzmir ekibinin Sinan için Fenerbahçe ile kısa sürede bir görüşme yapması bekleniyor.