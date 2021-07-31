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Fenerbahçe’de Sinan Gümüş’e teklif yağıyor

Fenerbahçe’de yeni sezondaki durumu henüz karara bağlanmayan Sinan Gümüş için Süper Lig’den Altay, Antalyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor devreye girmiş durumda.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de Sinan Gümüş’e teklif yağıyor

Fenerbahçe ’de Sinan Gümüş, kampta ve hazırlık maçlarında inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu’nun ısrarıyla takıma kazandırılan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen Sinan için teknik direktör Vitor Pereira henüz kararını vermedi.

27 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini korusa da şimdiden Süper Lig ’den birçok talibi var. Sinan Gümüş için Göztepe , Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Altay’ın Fenerbahçe’ye teklif yapma hazırlığında olduğu kaydedildi. 

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