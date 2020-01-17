Fenerbahçe'de Simon Falette beklemede

Henüz lisansı çıkartılamayan Falette, Sicil Kurulu’nun vereceği kararı sabırsızlıkla bekliyor. Güzel haber gelirse, Gineli stoper yarın kadroda olabilir.

17 Ocak 2020, Cuma 07:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Simon Falette beklemede

TFF’den çıkacak kararı sabırsızlıkla bekleyen isimlerin başında Simon Falette geliyor. Frankfurt’tan kiralanan Gineli stoperin lisansı, harcama limitleri yüzünden çıkartılamadı. Falette bu nedenle kupadaki Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Sicil Kurulu’ndan olumlu haber gelmesi halinde yönetimin ilk işi, 27 yaşındaki futbolcuya lisans çıkartmak. Bugün işlemler yetişirse, Falette yarın ligde oynanacak olan Gaziantep mücadelesinin kadrosuna alınacak.

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