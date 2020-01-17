TFF’den çıkacak kararı sabırsızlıkla bekleyen isimlerin başında Simon Falette geliyor. Frankfurt’tan kiralanan Gineli stoperin lisansı, harcama limitleri yüzünden çıkartılamadı. Falette bu nedenle kupadaki Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Sicil Kurulu’ndan olumlu haber gelmesi halinde yönetimin ilk işi, 27 yaşındaki futbolcuya lisans çıkartmak. Bugün işlemler yetişirse, Falette yarın ligde oynanacak olan Gaziantep mücadelesinin kadrosuna alınacak.