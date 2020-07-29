Geçtiğimiz sezon sol kanat ve stoper mevkilerindeki verimsizlik nedeniyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hamlelerini sol kanatı güçlendirerek yapmak için koları sıvadı.

Bu doğrultuda Trabzonspor’dan Filip Novak’ı renklerine bağlamak için transfer sezonunun açılmasını bekleyen Fenerbahçe’nin, diğer taraftan da dün ilk kez Caner Erkin için nabız yolladığı öğrenildi.

3 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan yine sol kanat için özellikle Emre Belözoğlu’nun istediği Fatih Karagümrük’ün Fas asıllı Hollandalı oyuncusu Brahim Darri ile prensip anlaşmasına varıldı. 3 yıllık sözleşme yapılacak Darri için Karagümrük’e 500 bin euro ödeme yapılacak.

'GARRY' ADIM!

Yıllık 2 milyon Euro’ya kiralanan Garry Rodrigues’ten de yüksek maliyeti ve düşük performansı nedeniyle vazgeçilmek için Al-İttihad takımıyla görüşmeler yapılması bekleniyor.

HASAN ALİ KALDIRIM GİDEBİLİR

Sol kanada yapılması planlanan köklü değişiklikle, Hasan Ali Kaldırım’la yollar ayrılabilir. Sakatlığı nedeniyle 18 maçta oynayabilen Hasan Ali ile eğer Novak, Darri ve Caner alınırsa, vedalaşılabilir.