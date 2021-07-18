Fenerbahçe ’nin sezon başındaki ilk transferi olan Serdar Dursun, Csikszereda ile oynanan hazırlık maçı sonrası kendisine yöneltilen eleştirileri normal karşıladı.

Henüz hazır olmadığını dile getiren gurbetçi golcü, “Yepyeni bir maceraya atıldım. Almanya 2. Ligi’nde gol kralı oldum. Bu sayede transferim gerçekleşti. Sarı Lacivertli kulübe oynamak ve başarıya ortak olmak için geldim. Bana güvenip, bu takıma dahil edenleri mahcup etmeyeceğim. İlk hazırlık maçında hepimiz yoğun bir kamp döneminden geçip, sahaya yorgun olarak çıktık. Ancak ilerleyen günlerde hem ben hem de takım olarak daha iyi olacağız. Bunun sinyallerini de Csikszereda maçında verdik. Sadece biraz sabır diyorum” şeklinde yorumda bulundu.