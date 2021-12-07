Fenerbahçe ’de Serdar Dursun sevinci yaşanıyor. Sezon başında Darmstadt’tan büyük umutlarla gelen Serdar, nihayet beklenen patlamayı yaptı.

45 günde yıldızlaştı

Çaykur Rizespor önünde 62. dakikada oyuna girip, arka arkaya 3 gol atarak parlayan 30 yaşındaki futbolcu kariyerinin de zirve dönemini yaşıyor. Tecrübeli oyuncu son 45 günde hem A Milli Takım hem de sarı-lacivertlilerde arka arkaya gollerini sıraladı.

2021’de çıkışa geçti

Ay-yıldızlı formayla 4 maçta 2 gol atarak 2022 Katar yolunda play-off biletine katkıda bulunan Serdar Dursun, Fenerbahçe’de ise son 4 lig maçında 5 gol kaydetti. Son 45 günde 8 maçta 7 gol bulan deneyimli oyuncu, 2021 yılında müthiş bir ivme yakaladı. Darmstadt ile Bundesliga 2’de gol kralı olan Serdar, önce Fenerbahçe’ye imza attı, ardından A Milli Takım’a seçilip ilk golünü bulmayı başardı.

Sıra 2022’de

Serdar Dursun, çok verimli geçirdiği 2021 yılındaki başarısını 2022’ye de taşımak istiyor. Fenerbahçe’de birinci forvet olmayı amaçlayan Serdar, UEFA listesine de adını yazdırıp Konferans Ligi’nde olmayı planlıyor. Deneyimli yıldız A Milli Takımı’nın zorlu play-off yolunda da katkı vermeyi hedefliyor.

Disiplinli ve çalışkan

Hem Fenerbahçe hem de ay-yıldızlı takımda teknik heyetler Serdar Dursun’dan vazgeçmiyor. A Milli Takım’da Stefan Kuntz, Fenerbahçe’de de Vitor Pereira, Serdar’ın disiplini, çalışkanlığı ve profesyonelliğine tam not veriyor. Sezonun ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanında omzunda kırık oluşan 30 yaşındaki oyuncu, buna karşın beklenenden kısa sürede sahalara döndü ve çalışmalarını hiç aksatmadı.

Kaynak: Milliyet