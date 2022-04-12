Semih Şentürk, 2010-11 sezonunda 10 gol atmıştı. Serdar Dursun, Galatasaray karşısında takımının 2., kendisinin bu sezonki 10. sayısını kaydetti. Tecrübeli forvet böylece, Semih Şentürk’ten sonra bir sezonda 10 lig golüne ulaşan ilk yerli oyuncu oldu.

İsmail Kartal’ın gelmesiyle birlikte ileri uçtaki ilk tercih olan Serdar, sadece golleriyle değil oyuna katkısı ve mücadeleci futboluyla da son haftaların yükselen yıldızları arasındaki yerini aldı.