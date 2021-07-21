Fenerbahçe 'de Darmstadt’tan bonservissiz bir şekilde kadroya katılan Serdar Dursun, Topuk Yaylası Kampı’nda durgun görünmüştü. Gurbetçi futbolcu, Kasımpaşa ile önceki gün oynanan karşılaşmada ikinci 45 dakikada görev aldı. Serdar, bu kez performansıyla alkış topladı.

29 yaşındaki forvet, penaltıdan 1 gol atarken Mert Hakan’ın golünde de asisti yapan isim olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira; maçın ardından Serdar Dursun’u özel olarak tebrik edip, yükselişini aynı şekilde devam ettirmesini istedi.