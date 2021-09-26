Fenerbahçe ’de, hafta içi oynanan GZT Giresunspor maçının 60. dakikasında sakatlanarak çıkan Serdar Aziz’in bugün oynanacak Atakaş Hatayspor maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferber oldu.

KURGU DEĞiŞEBiLiR

Kritik karşılaşmada oynayıp oynamayacağı maç saatinde doğru yapılacak son kontrole kalan Serdar Aziz’in olası yokluğunda defans kurgusu tamamen değişecek. Sarı lacivertlilerde, Tisserand ve Sangare’nin de sakat olması nedeniyle kadroda sağ stoper oynayacak oyuncu bulunmuyor.

JOKER MİN-JAE KİM

Serdar Aziz’in ağrıları geçse de riske edilmemesi durumda görevi büyük olasılıkla Kim Min-Jae üstlenecek.

Giresunspor maçında Serdar Aziz oyundan çıktıktan sonra da ondan boşalan yeri dolduran Güney Koreli futbolcunun en büyük avantajı sağ ayaklı bir stoper olması.

Serdar Aziz’in olası yokluğunda defans kurgusunun Kim-Szalai-Novak olarak şekillenmesi en kuvvetli ihtimal olarak öne çıkıyor.